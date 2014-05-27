Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчёт;Авансовый платеж - 30%.Остаточный платеж - по факту поставки; 10 % от стоимости контракта оплачиваются только после подписания акта ввода в эксплуатацию. *Предложения по размеру предоплаты и сроку окончательного расчёта рассматриваются.Поставка в течение 60 рабочих дней после подписания договора с возможностью досрочной поставки