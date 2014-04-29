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Номер извещения
ГП403262
Уникальный номер закупки
111
Наименование закупки
Автомобиль легковой полноприводный для САБ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-97
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипова Лариса Ирековна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автомобиль легковой полноприводный для САБ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2014 09:00 GMT +329.04.2014 09:0029.04.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403262Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой полноприводный для САБЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.04.2014 09:0029.04.2014 09:0029.04.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП403262Дата и время вскрытия заявок Автомобиль легковой полноприводный для САБЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.06.2014 14:0003.06.2014 14:0003.06.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403262Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой полноприводный для САБЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой полноприводный для САБ
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», 603056, г. Нижний Новгород, Аэропорт, производственная территория службы по наземному обслуживанию и спецтранспортуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
63.23
Документация лота
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