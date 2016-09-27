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    Главная / Торги / Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»

    Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2016 11:0027.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609213Дата и время окончания срока приема заявок Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» ЩелковоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609213

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.09.2016 10:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол подведения итогов

    конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Щелковский завод вторичных драгоценных металлов
    Все закупки и тендеры АО Щелковский завод ВДМ

    Юридический адрес

    141100, Московская область, , Щелково, Заречная, 103а

    Почтовый адрес

    141100, Московская область, , Щелково, заречная, 103а

    Контактный телефон

    +7 926 276-23-65

    Факс

    +7 496 562-89-90

    Адрес электронной почты

    info@zavodvdm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лолейт Сергей Ибрагимович

    Место рассмотрения предложений

    Щелково

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2016 11:00 GMT +327.09.2016 11:0027.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609213Дата и время окончания срока приема заявок Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» Щелково

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2016 11:30GMT +327.09.2016 11:3027.09.2016 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609213Дата и время вскрытия заявок Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» Щелково

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.09.201627.09.2016 11:3027.09.2016 11:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП609213Дата окончания срока рассмотрения заявок Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» Щелково

    Подведение итогов не позднее

    28.09.2016 14:0028.09.2016 14:0028.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609213Подведение итогов не позднее Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» Щелково

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.09.201628.09.2016 14:0028.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609213Подведение итогов не позднее Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» Щелково

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»

    Начальная цена

    410 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с конкурсной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с конкурсной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с конкурсной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Щелковский завод ВДМ
    Все закупки и тендеры АО Щелковский завод ВДМ

    Адрес местонахождения

    141100, Московская область, , Щелково, Заречная, 103а

    141100, Московская область, , Щелково, заречная, 103а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    конкурсная документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора "

    Кол-во: 1

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