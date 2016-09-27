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Номер извещения
ГП609213
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
07.09.2016 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Московская область, , Щелково, Заречная, 103а
Почтовый адрес
141100, Московская область, , Щелково, заречная, 103а
Контактный телефон
+7 926 276-23-65
Факс
+7 496 562-89-90
Адрес электронной почты
info@zavodvdm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лолейт Сергей Ибрагимович
Место рассмотрения предложений
Щелково
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2016 11:00 GMT +327.09.2016 11:0027.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609213Дата и время окончания срока приема заявок Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» Щелково
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2016 11:30GMT +327.09.2016 11:3027.09.2016 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609213Дата и время вскрытия заявок Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» Щелково
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.09.201627.09.2016 11:3027.09.2016 11:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП609213Дата окончания срока рассмотрения заявок Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» Щелково
Подведение итогов не позднее
28.09.2016 14:0028.09.2016 14:0028.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609213Подведение итогов не позднее Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» Щелково
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
28.09.201628.09.2016 14:0028.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609213Подведение итогов не позднее Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» Щелково
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»
Начальная цена
410 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с конкурсной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Щелковский завод ВДМ
Все закупки и тендеры АО Щелковский завод ВДМ
Адрес местонахождения
141100, Московская область, , Щелково, Заречная, 103а
141100, Московская область, , Щелково, заречная, 103а
Отсутствуют
71.12
Документация лота
Кол-во: 1
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