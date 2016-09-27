Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП609213 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта водозабора для АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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