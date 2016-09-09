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    Главная / Торги / Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %

    Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2016 15:0009.09.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609291Дата и время окончания срока приема заявок Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609291

    Уникальный номер закупки

    1627

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.09.2016 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 208

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    oleg.sadkov@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Садков Олег Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    щебень

    Список лотов

    Лот 1

    Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2016 15:00 GMT +309.09.2016 15:0009.09.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609291Дата и время окончания срока приема заявок Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2016 15:0009.09.2016 15:0009.09.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609291Дата и время вскрытия заявок Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    29.09.2016 14:0029.09.2016 14:0029.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609291Подведение итогов не позднее Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %Домодедово

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.09.201629.09.2016 14:0029.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609291Подведение итогов не позднее Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %

    Начальная цена

    1 150,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена указана с доставкой на объект/Пробная машина 09.09.16/ Поставка 09.09.16 разгрузка с 8:00 до 19:00 с каждой поставкой необходим паспорт качестваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %"

    Кол-во: 2421

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