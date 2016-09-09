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Номер извещения
ГП609291
Уникальный номер закупки
1627
Наименование закупки
Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.09.2016 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
oleg.sadkov@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Садков Олег Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2016 15:00 GMT +309.09.2016 15:0009.09.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609291Дата и время окончания срока приема заявок Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2016 15:0009.09.2016 15:0009.09.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609291Дата и время вскрытия заявок Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %Домодедово
Подведение итогов не позднее
29.09.2016 14:0029.09.2016 14:0029.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609291Подведение итогов не позднее Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %Домодедово
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
29.09.201629.09.2016 14:0029.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609291Подведение итогов не позднее Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Щебень известняковый фр. 40 - 70 М600; лещадность (макс. %): 12; марка истираемости: И-2; радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 2 %
Начальная цена
1 150,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Цена указана с доставкой на объект/Пробная машина 09.09.16/ Поставка 09.09.16 разгрузка с 8:00 до 19:00 с каждой поставкой необходим паспорт качестваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2421
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