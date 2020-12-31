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    Главная / Торги / закупка кислорода 0809500000320002630

    закупка кислорода 0809500000320002630

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 09:0031.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0809500000320002630Дата и время окончания срока приема заявок закупка кислородаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0809500000320002630

    Уникальный номер закупки

    0809500000320002630

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка кислорода 0809500000320002630

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    22.12.2020 12:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК"
    Все закупки и тендеры ГКУ РМ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кислорода

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0809500000320002630Подведение итогов не позднее закупка кислорода

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кислорода

    Начальная цена

    5 150 745,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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