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Номер извещения
ГП609197
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений на Заготовки валков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
06.09.2016 17:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-60-00
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
N.Polyakova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Наталья Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос коммерческих предложений на Заготовки валков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2016 12:00 GMT +315.09.2016 12:0015.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609197Дата и время окончания срока приема заявок Запрос коммерческих предложений на Заготовки валковЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2016 12:0015.09.2016 12:0015.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609197Дата и время вскрытия заявок Запрос коммерческих предложений на Заготовки валковЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос коммерческих предложений на Заготовки валков
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ПАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
28.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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