ОЗП №07/26/180314-ОЗП на право заключ.договора на проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ Белозерская

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП403254 Уникальный номер закупки 07/26 Номер закупки Наименование закупки ОЗП №07/26/180314-ОЗП на право заключ.договора на проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ Белозерская Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)

Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО) Юридический адрес 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116 Почтовый адрес 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116 Контактный телефон +7 495 228-70-77 доб. 215 Факс +7 861 234-05-25 Адрес электронной почты chermit-ma@scpe.ru Ф.И.О. контактного лица Цоллан Анатолий Анатольевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru