www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП403254
Уникальный номер закупки
07/26
Наименование закупки
ОЗП №07/26/180314-ОЗП на право заключ.договора на проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ Белозерская
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 495 228-70-77 доб. 215
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
chermit-ma@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ Белозерская
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.04.2014 12:00 GMT +307.04.2014 12:0007.04.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403254Дата и время окончания срока приема заявок Проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ БелозерскаяМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2014 12:0008.04.2014 12:0008.04.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП403254Дата и время вскрытия заявок Проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ БелозерскаяМосква
Подведение итогов не позднее
18.04.2014 12:0018.04.2014 12:0018.04.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403254Подведение итогов не позднее Проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ БелозерскаяМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.04.201418.04.2014 12:0018.04.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403254Подведение итогов не позднее Проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ БелозерскаяМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ Белозерская
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
СОДЕРЖАТСЯ В ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СОДЕРЖАТСЯ В ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕКС (ОАО)
Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.