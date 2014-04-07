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    Главная / Торги / ОЗП №07/26/180314-ОЗП на право заключ.договора на проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ Белозерская

    ОЗП №07/26/180314-ОЗП на право заключ.договора на проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ Белозерская

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.04.2014 12:0007.04.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403254Дата и время окончания срока приема заявок Проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ БелозерскаяМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП403254

    Уникальный номер закупки

    07/26

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОЗП №07/26/180314-ОЗП на право заключ.договора на проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ Белозерская

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД

    УВЕДОМЛЕНИЕ

    Изменения в извещении

    Уведомление о внесении изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 495 228-70-77 доб. 215

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    chermit-ma@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ Белозерская

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.04.2014 12:00 GMT +307.04.2014 12:0007.04.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403254Дата и время окончания срока приема заявок Проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ БелозерскаяМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2014 12:0008.04.2014 12:0008.04.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП403254Дата и время вскрытия заявок Проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ БелозерскаяМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.04.2014 12:0018.04.2014 12:0018.04.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403254Подведение итогов не позднее Проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ БелозерскаяМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.04.201418.04.2014 12:0018.04.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403254Подведение итогов не позднее Проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ БелозерскаяМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ Белозерская

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    СОДЕРЖАТСЯ В ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СОДЕРЖАТСЯ В ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СОДЕРЖАТСЯ В ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение обследования,строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устранению замечаний и адаптации внутриобъектовой связи(ВОС) и системы комплексной безопасности(СКБ) на ПС 750кВ Белозерская"

    Кол-во: 1

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