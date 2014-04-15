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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП403258
Уникальный номер закупки
130
Наименование закупки
Поставка и монтаж весов платформенных электронных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-36-20
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболева Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и монтаж весов платформенных электронных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2014 09:00 GMT +315.04.2014 09:0015.04.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403258Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж весов платформенных электронныхЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2014 09:0015.04.2014 09:0015.04.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП403258Дата и время вскрытия заявок Поставка и монтаж весов платформенных электронныхЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.04.2014 14:0029.04.2014 14:0029.04.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403258Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж весов платформенных электронныхЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и монтаж весов платформенных электронных
Начальная цена
540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, Аэропорт.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
45.3
Документация лота
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