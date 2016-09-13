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    Главная / Торги / Поставка труб и фитингов в ППУ изоляции

    Поставка труб и фитингов в ППУ изоляции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2016 17:0013.09.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604068327Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб и фитингов в ППУ изоляцииСергиево-ПосадскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604068327

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб и фитингов в ППУ изоляции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.09.2016 09:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение о проведении закупки

    документация

    проект договора

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
    Все закупки и тендеры ФКП НИЦ РКП

    Юридический адрес

    141320, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПЕРЕСВЕТ, УЛ БАБУШКИНА, ДОМ 9,

    Почтовый адрес

    141320, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПЕРЕСВЕТ, УЛ БАБУШКИНА, 9, -, -

    Контактный телефон

    +7 496 556-05-69

    Факс

    +7 496 546-76-98

    Адрес электронной почты

    zakupki@nic-rkp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрова Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Сергиево-Посадский

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб и фитингов в ППУ изоляции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2016 17:00 GMT +313.09.2016 17:0013.09.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604068327Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб и фитингов в ППУ изоляцииСергиево-Посадский

    Дата и время вскрытия заявок

    14.09.2016 10:0014.09.2016 10:0014.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604068327Дата и время вскрытия заявок Поставка труб и фитингов в ППУ изоляцииСергиево-Посадский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.201614.09.2016 10:0014.09.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604068327Подведение итогов не позднее Поставка труб и фитингов в ППУ изоляцииСергиево-Посадский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб и фитингов в ППУ изоляции

    Начальная цена

    677 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    33 850,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    33 850,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФКП НИЦ РКП
    Все закупки и тендеры ФКП НИЦ РКП

    Адрес местонахождения

    141320, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПЕРЕСВЕТ, УЛ БАБУШКИНА, ДОМ 9,

    141320, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПЕРЕСВЕТ, УЛ БАБУШКИНА, 9, -, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка труб и фитингов в ППУ изоляции"

    Кол-во: 1

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