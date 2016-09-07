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    Главная / Торги / Домик групповой для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка) (или аналогичные размеры)

    Домик групповой для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка) (или аналогичные размеры)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2016 16:0007.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609150Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Домиков групповых для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка). ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ к коммерческому предложению, технической документации и полное описание. Цена товара обязательно в рублях!!!!БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609150

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Домик групповой для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка) (или аналогичные размеры)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.09.2016 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 919 298-04-12

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    D.Sokolova@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарова Дарья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Закупки и тендеры Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и молодняка)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Домиков групповых для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка). ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ к коммерческому предложению, технической документации и полное описание. Цена товара обязательно в рублях!!!!

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2016 16:00 GMT +307.09.2016 16:0007.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609150Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Домиков групповых для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка). ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ к коммерческому предложению, технической документации и полное описание. Цена товара обязательно в рублях!!!!Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2016 16:0007.09.2016 16:0007.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609150Дата и время вскрытия заявок Закупка Домиков групповых для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка). ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ к коммерческому предложению, технической документации и полное описание. Цена товара обязательно в рублях!!!!Брянск

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2016 11:0009.09.2016 11:0009.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609150Подведение итогов не позднее Закупка Домиков групповых для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка). ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ к коммерческому предложению, технической документации и полное описание. Цена товара обязательно в рублях!!!!Брянск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.201609.09.2016 11:0009.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609150Подведение итогов не позднее Закупка Домиков групповых для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка). ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ к коммерческому предложению, технической документации и полное описание. Цена товара обязательно в рублях!!!!Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Домиков групповых для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка). ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ к коммерческому предложению, технической документации и полное описание. Цена товара обязательно в рублях!!!!

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Домик групповой для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка)-15 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка за счет сил и средств Поставщика до склада Покупателя. Адреса складов: 1. Трубчевск склад, Трубчевски р-н, п. Прогресс, ул. Белгородская, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту доставки товара на склад в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    01.42.11

    Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., на мясо

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Домик групповой для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляц. люка)"

    Кол-во: 15

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