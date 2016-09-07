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Номер извещения
ГП609150
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Домик групповой для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка) (или аналогичные размеры)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2016 16:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 919 298-04-12
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
D.Sokolova@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комарова Дарья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Домиков групповых для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка). ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ к коммерческому предложению, технической документации и полное описание. Цена товара обязательно в рублях!!!!
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2016 16:00 GMT +307.09.2016 16:0007.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609150Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Домиков групповых для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка). ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ к коммерческому предложению, технической документации и полное описание. Цена товара обязательно в рублях!!!!Брянск
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2016 16:0007.09.2016 16:0007.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609150Дата и время вскрытия заявок Закупка Домиков групповых для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка). ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ к коммерческому предложению, технической документации и полное описание. Цена товара обязательно в рублях!!!!Брянск
Подведение итогов не позднее
09.09.2016 11:0009.09.2016 11:0009.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609150Подведение итогов не позднее Закупка Домиков групповых для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка). ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ к коммерческому предложению, технической документации и полное описание. Цена товара обязательно в рублях!!!!Брянск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.201609.09.2016 11:0009.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609150Подведение итогов не позднее Закупка Домиков групповых для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка). ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ к коммерческому предложению, технической документации и полное описание. Цена товара обязательно в рублях!!!!Брянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Домиков групповых для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка). ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ к коммерческому предложению, технической документации и полное описание. Цена товара обязательно в рублях!!!!
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Домик групповой для телят (стекловолокно, три сегмента, 14 м2, 4 вентиляционных люка)-15 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка за счет сил и средств Поставщика до склада Покупателя. Адреса складов: 1. Трубчевск склад, Трубчевски р-н, п. Прогресс, ул. Белгородская, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
01.42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
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