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    Главная / Торги / 2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»

    2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609135Дата и время окончания срока приема заявок № 2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609135

    Уникальный номер закупки

    2456-14-Усть-Кут-260816

    Номер закупки

    Наименование закупки

    2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.09.2016 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ПД часть 1

    ПД часть 2

    Cпецификация лот 2456

    МТР Список и формат предоставляемых претендентами документов

    Проект договора поставки для ознакомления

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 332-78-85

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    i.sadekov@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Садеков Ильдар Надирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    № 2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.09.2016 12:00 GMT +312.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609135Дата и время окончания срока приема заявок № 2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.09.2016 12:0012.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609135Дата и время вскрытия заявок № 2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.11.2016 12:0010.11.2016 12:0010.11.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609135Подведение итогов не позднее № 2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.11.201610.11.2016 12:0010.11.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609135Подведение итогов не позднее № 2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со спецификацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии со спецификациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии со спецификацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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