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Номер извещения
ГП609135
Уникальный номер закупки
2456-14-Усть-Кут-260816
Наименование закупки
2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2016 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 332-78-85
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
i.sadekov@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Садеков Ильдар Надирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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№ 2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.09.2016 12:00 GMT +312.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609135Дата и время окончания срока приема заявок № 2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.09.2016 12:0012.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609135Дата и время вскрытия заявок № 2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» Москва
Подведение итогов не позднее
10.11.2016 12:0010.11.2016 12:0010.11.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609135Подведение итогов не позднее № 2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 2456-14-Усть-Кут-260816 «Поставка электрооборудования» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии со спецификациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Отсутствуют
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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