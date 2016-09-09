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    Главная / Торги / Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях FOB российский порт СПБ

    Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях FOB российский порт СПБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2016 13:0009.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609126Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление ж.д. платформы для отгрузки готовой продукции до ст. Автово (эксп.)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609126

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях FOB российский порт СПБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.09.2016 13:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-12-16

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    I.Shiryaev@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ширяев Игорь Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях FOB российский порт СПБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2016 13:00 GMT +309.09.2016 13:0009.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609126Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях FOB российский порт СПБЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2016 13:0009.09.2016 13:0009.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609126Дата и время вскрытия заявок Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях FOB российский порт СПБЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 15:0030.09.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609126Подведение итогов не позднее Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях FOB российский порт СПБЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях FOB российский порт СПБ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях FOB российский порт СПБ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «Уралмашзавод», 620012, РФ, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилеткиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата ТЭУ производится в течение 30 дней со дня (даты) подписания акта выполненных работ/услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    49.20

    Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортно экспедиционные услуги по доставке груза на условиях FOB российский порт СПБ"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Предоставление ж.д. платформы для отгрузки готовой продукции до ст. Автово (эксп.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2016 13:00 GMT +309.09.2016 13:0009.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609126Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление ж.д. платформы для отгрузки готовой продукции до ст. Автово (эксп.)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2016 13:0009.09.2016 13:0009.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609126Дата и время вскрытия заявок Предоставление ж.д. платформы для отгрузки готовой продукции до ст. Автово (эксп.)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 15:0030.09.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609126Подведение итогов не позднее Предоставление ж.д. платформы для отгрузки готовой продукции до ст. Автово (эксп.)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление ж.д. платформы для отгрузки готовой продукции до ст. Автово (эксп.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предоставление ж.д. платформы для отгрузки готовой продукции до ст. Автово (эксп.)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ст. Екатеринбург - ТоварныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата ТЭУ производится в течение 30 дней со дня (даты) подписания акта выполненных работ/услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    49.20

    Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление ж.д. платформы для отгрузки готовой продукции до ст. Автово (эксп.) "

    Кол-во: 0

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