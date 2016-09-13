www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП609124
Уникальный номер закупки
038-М-ОЗП/16
Наименование закупки
Открытый запрос предложений № 038-М-ОЗП/16 на право заключения договора поставки затворов для нужд ООО «ТСК Метрология»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2016 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
Почтовый адрес
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
Контактный телефон
+7 499 940-33-71 доб. 2063
Факс
+7 499 940-33-71
Адрес электронной почты
m.babenko@tsk-m.ru
Ф.И.О. контактного лица
Таракин Евгений Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка затворов для нужд ООО «ТСК Метрология»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2016 10:00 GMT +313.09.2016 10:0013.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609124Дата и время окончания срока приема заявок Поставка затворов для нужд ООО «ТСК Метрология»Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2016 10:0013.09.2016 10:0013.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609124Дата и время вскрытия заявок Поставка затворов для нужд ООО «ТСК Метрология»Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2016 17:0020.09.2016 17:0020.09.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609124Подведение итогов не позднее Поставка затворов для нужд ООО «ТСК Метрология»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка затворов для нужд ООО «ТСК Метрология»
Начальная цена
2 850 276,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Адрес местонахождения
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
Отсутствуют
46.74.2
Документация лота
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.