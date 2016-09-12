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Номер извещения
ГП609114
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструмента ISCAR
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2016 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Yuliya.Lukinskaya@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Лукинская Юлия Андреевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента ISCAR
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.09.2016 08:00 GMT +312.09.2016 08:0012.09.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609114Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента ISCARСанкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
12.09.2016 08:0012.09.2016 08:0012.09.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609114Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента ISCARСанкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента ISCAR
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
800
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Отсутствуют
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 800
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