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    Главная / Торги / Запрос цен на разработку чертежей КМ, КМД, изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренирования. Базового склада ГСМ АО «АЭРО –Шереметьево»

    Запрос цен на разработку чертежей КМ, КМД, изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренирования. Базового склада ГСМ АО «АЭРО –Шереметьево»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609099Дата и время окончания срока приема заявок разработать чертежи КМ, КМД, выполнить изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренированияБерёзовскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609099

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос цен на разработку чертежей КМ, КМД, изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренирования. Базового склада ГСМ АО «АЭРО –Шереметьево»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.09.2016 12:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос предложений на м.к. Модуль дренирования

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Юридический адрес

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Контактный телефон

    +7 34369 4-62-58

    Факс

    +7 34369 4-62-51

    Адрес электронной почты

    n.minin@uralem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минин Николай Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Берёзовский

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Разработать чертежи КМ, КМД, выполнить изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренирования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.09.2016 12:00 GMT +312.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609099Дата и время окончания срока приема заявок разработать чертежи КМ, КМД, выполнить изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренированияБерёзовский

    Дата и время вскрытия заявок

    12.09.2016 12:0012.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609099Дата и время вскрытия заявок разработать чертежи КМ, КМД, выполнить изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренированияБерёзовский

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2016 12:0020.10.2016 12:0020.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609099Подведение итогов не позднее разработать чертежи КМ, КМД, выполнить изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренированияБерёзовский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.10.201620.10.2016 12:0020.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609099Подведение итогов не позднее разработать чертежи КМ, КМД, выполнить изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренированияБерёзовский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработать чертежи КМ, КМД, выполнить изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренирования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    металлоконструкции Модуля дренирования

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Химки, в районе аэропорта Шереметьево (северо-восточная зона)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% - аванс, 40%- по факту изготовления, 30%- по факту окончания монтажа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Наименование заказчика

    АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
    Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

    Адрес местонахождения

    623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,

    623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

    Классификатор ОКПД2

    25.11.10.000

    Здания сборные из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "разработка чертежий КМ, КМД, выполнить изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренирования"

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