www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП609099
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен на разработку чертежей КМ, КМД, изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренирования. Базового склада ГСМ АО «АЭРО –Шереметьево»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.09.2016 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Контактный телефон
+7 34369 4-62-58
Факс
+7 34369 4-62-51
Адрес электронной почты
n.minin@uralem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минин Николай Валентинович
Место рассмотрения предложений
Берёзовский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработать чертежи КМ, КМД, выполнить изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренирования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.09.2016 12:00 GMT +312.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609099Дата и время окончания срока приема заявок разработать чертежи КМ, КМД, выполнить изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренированияБерёзовский
Дата и время вскрытия заявок
12.09.2016 12:0012.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609099Дата и время вскрытия заявок разработать чертежи КМ, КМД, выполнить изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренированияБерёзовский
Подведение итогов не позднее
20.10.2016 12:0020.10.2016 12:0020.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609099Подведение итогов не позднее разработать чертежи КМ, КМД, выполнить изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренированияБерёзовский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработать чертежи КМ, КМД, выполнить изготовление и монтаж металлоконструкций Модуль дренирования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
металлоконструкции Модуля дренирования
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Химки, в районе аэропорта Шереметьево (северо-восточная зона)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
25.11.10.000
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.