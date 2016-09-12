Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

30% - аванс, 40%- по факту изготовления, 30%- по факту окончания монтажа

Московская область, г. Химки, в районе аэропорта Шереметьево (северо-восточная зона) Рассчитать логистику >

Заказчики

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Адрес местонахождения 623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А, 623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Адрес местонахождения 623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А, 623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Адрес местонахождения 623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А, 623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Адрес местонахождения 623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А, 623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Адрес местонахождения 623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А, 623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Адрес местонахождения 623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А, 623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Адрес местонахождения 623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А, 623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Адрес местонахождения 623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А, 623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Адрес местонахождения 623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А, 623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Адрес местонахождения 623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А, 623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Адрес местонахождения 623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А, 623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Адрес местонахождения 623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А, 623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Адрес местонахождения 623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А, 623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Адрес местонахождения 623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А, 623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"

Наименование заказчика АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ

Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ