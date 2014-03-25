Поставка синтетических моющих средств (стирального порошка)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленный Товар по Договору производит-ся в безналичной форме, в российских рублях с расчет-ного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика на основании подписанной товарной накладной и счета-фактуры в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня приемки Товара и подписания Сторонами соответствующих документов.