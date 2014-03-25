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Номер извещения
31400985985
Уникальный номер закупки
16/2014
Наименование закупки
Поставка синтетических моющих средств (стирального порошка)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2014 17:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тишин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка синтетических моющих средств (стирального порошка)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.03.201426.03.2014 14:0026.03.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400985985Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка синтетических моющих средств (стирального порошка)г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33
Подведение итогов не позднее
26.03.2014 14:0026.03.2014 14:0026.03.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400985985Подведение итогов не позднее Поставка синтетических моющих средств (стирального порошка)г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка синтетических моющих средств (стирального порошка)
Начальная цена
1 235 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
32500
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33, г. Краснодар ул. Октябрьская, д.64, Республика Дагестан, г. Ботлих, в/в, Чеченская Республика, Наурский р-он, ст. Калиновская.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
51.44.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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