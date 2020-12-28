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    Главная / Торги / Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения «Дексаметазон» 0325200000620000453

    Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения «Дексаметазон» 0325200000620000453

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0325200000620000453Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения «Дексаметазон»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0325200000620000453

    Уникальный номер закупки

    0325200000620000453

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения «Дексаметазон» 0325200000620000453

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    18.12.2020 11:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
    Все закупки и тендеры ГБУЗ АО АМОКБ

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения «Дексаметазон»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0325200000620000453Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения «Дексаметазон»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения «Дексаметазон»

    Начальная цена

    1 404 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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