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Номер извещения
ГП403223
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Оргтехника Руссдрагмет
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119034, Москва, , Москва, Курсовой пер., 8/2 стр.2
Почтовый адрес
109004, Москва, , Москва, Станиславского, 21 стр. 1 (эт. 4)
Контактный телефон
+7 495 424-95-21
Факс
+7 495 424-95-22
Адрес электронной почты
Anton.Usoltsev@russdragmet.ru
Ф.И.О. контактного лица
Усольцев Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оргтехника
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.04.201404.04.2014 14:0004.04.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403223Подведение итогов не позднее ОргтехникаМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оргтехника
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечисленым позициям
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
109004, Российская Федерация, Москва, Станиславского, 21 стр. 1 (эт. 4)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
119034, Москва, , Москва, Курсовой пер., 8/2 стр.2
109004, Москва, , Москва, Станиславского, 21 стр. 1 (эт. 4)
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
119034, Москва, , Москва, Курсовой пер., 8/2 стр.2
109004, Москва, , Москва, Станиславского, 21 стр. 1 (эт. 4)
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
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