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Номер извещения
0142200001320024067
Уникальный номер закупки
0142200001320024067
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного комплекса "СБИС++Электронная отчетность" и информационно-технической поддержке для нужд ГБУЗ "СОКСП" в 2021 году 0142200001320024067
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
17.12.2020 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного комплекса "СБИС++Электронная отчетность" и информационно-технической поддержке для нужд ГБУЗ "СОКСП" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001320024067Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного комплекса "СБИС++Электронная отчетность" и информационно-технической поддержке для нужд ГБУЗ "СОКСП" в 2021 году
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного комплекса "СБИС++Электронная отчетность" и информационно-технической поддержке для нужд ГБУЗ "СОКСП" в 2021 году
Начальная цена
11 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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