Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку электротехнических изделий.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства Поставщика по поставке товара должны быть исполнены до 20 октября 2016 г.Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчётный счет Участника в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, сертификат на товар).