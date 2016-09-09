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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку гипсокартона и комплектующих.

    Открытый запрос котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку гипсокартона и комплектующих.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2016 13:0009.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604048195Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гипсокартона и комплектующихг.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604048195

    Уникальный номер закупки

    1203

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку гипсокартона и комплектующих.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.08.2016 08:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-58-32

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@zik.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даварская Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г.Екатеринбург

    Закупки и тендеры Изделия из гипса строительные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гипсокартона и комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2016 13:00 GMT +309.09.2016 13:0009.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604048195Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гипсокартона и комплектующихг.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2016 13:0009.09.2016 13:0009.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604048195Дата и время вскрытия заявок Поставка гипсокартона и комплектующихг.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.201629.09.2016 13:0029.09.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604048195Подведение итогов не позднее Поставка гипсокартона и комплектующихг.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гипсокартона и комплектующих

    Начальная цена

    508 450,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 169,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 компл.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель самостоятельно забирает Товар со склада Поставщика (Перевозчика) в г. Екатеринбург.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 3 (Трех) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до «01» декабря 2016г. 100% оплата в течение 30 дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    23.62

    Производство гипсовых изделий для использования в строительстве

    Документация лота

    документация

    28.12.2016

    извещение

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка гипсокартона и комплектующих"

    Кол-во: 1

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