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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604048195
Уникальный номер закупки
1203
Наименование закупки
Открытый запрос котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку гипсокартона и комплектующих.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
31.08.2016 08:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-58-32
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Даварская Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гипсокартона и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2016 13:00 GMT +309.09.2016 13:0009.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604048195Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гипсокартона и комплектующихг.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2016 13:0009.09.2016 13:0009.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604048195Дата и время вскрытия заявок Поставка гипсокартона и комплектующихг.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гипсокартона и комплектующих
Начальная цена
508 450,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 169,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 компл.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Покупатель самостоятельно забирает Товар со склада Поставщика (Перевозчика) в г. Екатеринбург.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Отсутствуют
23.62
Документация лота
Кол-во: 1
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