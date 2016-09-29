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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП620105
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (3 объекта)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.08.2016 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Почтовый адрес
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Контактный телефон
+7 3822 61-20-64
Факс
+7 3822 61-21-60
Адрес электронной почты
stasukvv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стасюк Вадим Владимирович
Место рассмотрения предложений
г.Новосибирск
Закупки и тендеры Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Недвижимое имущество, предназначенное для целей проживания и хранения (3 объекта)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 18:00 GMT +329.09.2016 18:0029.09.2016 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП620105Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество, предназначенное для целей проживания и хранения (3 объекта)г.Новосибирск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.09.2016 11:0030.09.2016 11:0030.09.2016 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП620105Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество, предназначенное для целей проживания и хранения (3 объекта)г.Новосибирск
Дата и время проведения
03.10.2016 11:0003.10.2016 11:0003.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП620105Дата и время проведения Недвижимое имущество, предназначенное для целей проживания и хранения (3 объекта)г.Новосибирск
Подведение итогов не позднее
17.10.2016 15:0017.10.2016 15:0017.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП620105Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество, предназначенное для целей проживания и хранения (3 объекта)г.Новосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество, предназначенное для целей проживания и хранения (3 объекта)
Начальная цена
6 352 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 207 920,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НовосибирскНГП
Все закупки и тендеры НовосибирскНГП
Адрес местонахождения
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Отсутствуют
55.10
68.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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