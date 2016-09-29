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    Главная / Торги / Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (3 объекта)

    Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (3 объекта)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2016 18:0029.09.2016 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП620105Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество, предназначенное для целей проживания и хранения (3 объекта)г.НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП620105

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (3 объекта)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.08.2016 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое Акционерное Общество Новосибирскнефтегазпереработка
    Все закупки и тендеры НовосибирскНГП

    Юридический адрес

    630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101

    Почтовый адрес

    630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-64

    Факс

    +7 3822 61-21-60

    Адрес электронной почты

    stasukvv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стасюк Вадим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г.Новосибирск

    Закупки и тендеры Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья

    Закупки и тендеры Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Недвижимое имущество, предназначенное для целей проживания и хранения (3 объекта)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2016 18:00 GMT +329.09.2016 18:0029.09.2016 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП620105Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество, предназначенное для целей проживания и хранения (3 объекта)г.Новосибирск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.09.2016 11:0030.09.2016 11:0030.09.2016 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП620105Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество, предназначенное для целей проживания и хранения (3 объекта)г.Новосибирск

    Дата и время проведения

    03.10.2016 11:0003.10.2016 11:0003.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП620105Дата и время проведения Недвижимое имущество, предназначенное для целей проживания и хранения (3 объекта)г.Новосибирск

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2016 15:0017.10.2016 15:0017.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП620105Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество, предназначенное для целей проживания и хранения (3 объекта)г.Новосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201617.10.2016 15:0017.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП620105Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество, предназначенное для целей проживания и хранения (3 объекта)г.Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество, предназначенное для целей проживания и хранения (3 объекта)

    Начальная цена

    6 352 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 207 920,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    11 207 920,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НовосибирскНГП
    Все закупки и тендеры НовосибирскНГП

    Адрес местонахождения

    630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    55.10

    Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

    68.20.1

    Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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