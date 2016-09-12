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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом

    Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604039917Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортомМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604039917

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.08.2016 13:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение о закупке

    Документация о закупке, проект договора, техническое задание, формы для заполнения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-технологическая компания Российский межотраслевой научно-технический комплекс Нефтеотдача
    Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 499 689-50-01 доб. 1197

    Факс

    +7 499 689-50-01

    Адрес электронной почты

    otreseina@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тресеина Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.09.2016 12:00 GMT +312.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604039917Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортомМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    12.09.2016 12:0012.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604039917Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортомМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2016 12:0021.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604039917Подведение итогов не позднее Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортомМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.201621.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604039917Подведение итогов не позднее Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортомМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортом

    Начальная цена

    1 180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Коми (г. Усинск), Ненецкий автономный округРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 45 дней с момента оказания услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Научно-технологическая компания Российский межотраслевой научно-технический комплекс Нефтеотдача»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РМНТК Нефтеотдача
    Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортом"

    Кол-во: 1

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