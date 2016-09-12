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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604039917
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.08.2016 13:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Контактный телефон
+7 499 689-50-01 доб. 1197
Факс
+7 499 689-50-01
Адрес электронной почты
otreseina@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тресеина Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.09.2016 12:00 GMT +312.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604039917Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортомМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.09.2016 12:0012.09.2016 12:0012.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604039917Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортомМосква
Подведение итогов не позднее
21.09.2016 12:0021.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604039917Подведение итогов не позднее Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортомМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортом
Начальная цена
1 180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Коми (г. Усинск), Ненецкий автономный округРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РМНТК Нефтеотдача
Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Отсутствуют
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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