Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с ориентировочным графиком поставки, согласно заявки Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой покупателя. Срок поставки не более 3 (трех) календарных дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателя должны быть исполнены до 18.10.2016г. Оплата товара производится Покупателем денежными средствами на расчетный счет Поставщика в размере 100% в течение 10 (десяти) банковских дней с момента перехода права собственности на Товар и выставления счет-фактуры.