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Номер извещения
31604039962
Уникальный номер закупки
971/83-ЗКЦ
Наименование закупки
Открытый запрос котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку зарядных устройств для аккумуляторных батарей.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.08.2016 13:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-58-32
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Даварская Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка зарядных устройств для аккумуляторных батарей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2016 15:00 GMT +307.09.2016 15:0007.09.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604039962Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зарядных устройств для аккумуляторных батарейг.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2016 15:0007.09.2016 15:0007.09.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604039962Дата и время вскрытия заявок Поставка зарядных устройств для аккумуляторных батарейг.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка зарядных устройств для аккумуляторных батарей
Начальная цена
983 570,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «МЗИК» 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Отсутствуют
27.20
Документация лота
Кол-во: 20
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