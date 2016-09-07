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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку зарядных устройств для аккумуляторных батарей.

    Открытый запрос котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку зарядных устройств для аккумуляторных батарей.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2016 15:0007.09.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604039962Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зарядных устройств для аккумуляторных батарейг.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604039962

    Уникальный номер закупки

    971/83-ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку зарядных устройств для аккумуляторных батарей.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.08.2016 13:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-58-32

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@zik.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даварская Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г.Екатеринбург

    Закупки и тендеры Батареи и аккумуляторы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка зарядных устройств для аккумуляторных батарей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2016 15:00 GMT +307.09.2016 15:0007.09.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604039962Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зарядных устройств для аккумуляторных батарейг.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2016 15:0007.09.2016 15:0007.09.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604039962Дата и время вскрытия заявок Поставка зарядных устройств для аккумуляторных батарейг.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.201627.09.2016 15:0027.09.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604039962Подведение итогов не позднее Поставка зарядных устройств для аккумуляторных батарейг.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зарядных устройств для аккумуляторных батарей

    Начальная цена

    983 570,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «МЗИК» 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ориентировочным графиком поставки, согласно заявки Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой покупателя. Срок поставки не более 3 (трех) календарных дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателя должны быть исполнены до 18.10.2016г. Оплата товара производится Покупателем денежными средствами на расчетный счет Поставщика в размере 100% в течение 10 (десяти) банковских дней с момента перехода права собственности на Товар и выставления счет-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    Документация лота

    документация

    28.12.2016

    извещение

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка зарядных устройств для аккумуляторных батарей"

    Кол-во: 20

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