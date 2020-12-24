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Номер извещения
0318100028520000286
Уникальный номер закупки
0318100028520000286
Наименование закупки
Поставка оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Профориентационная смена «Город мастеров» рабочей программы «Интернет вещей» для учебно-тренировочного центра профессионального мастерства ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 0318100028520000286
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
16.12.2020 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Профориентационная смена «Город мастеров» рабочей программы «Интернет вещей» для учебно-тренировочного центра профессионального мастерства ФГБОУ «ВДЦ «Смена»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0318100028520000286Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Профориентационная смена «Город мастеров» рабочей программы «Интернет вещей» для учебно-тренировочного центра профессионального мастерства ФГБОУ «ВДЦ «Смена»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Профориентационная смена «Город мастеров» рабочей программы «Интернет вещей» для учебно-тренировочного центра профессионального мастерства ФГБОУ «ВДЦ «Смена»
Начальная цена
5 463 266,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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