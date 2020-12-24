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    Главная / Торги / Поставка оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Профориентационная смена «Город мастеров» рабочей программы «Интернет вещей» для учебно-тренировочного центра профессионального мастерства ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 0318100028520000286

    Поставка оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Профориентационная смена «Город мастеров» рабочей программы «Интернет вещей» для учебно-тренировочного центра профессионального мастерства ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 0318100028520000286

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0318100028520000286Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Профориентационная смена «Город мастеров» рабочей программы «Интернет вещей» для учебно-тренировочного центра профессионального мастерства ФГБОУ «ВДЦ «Смена»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0318100028520000286

    Уникальный номер закупки

    0318100028520000286

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Профориентационная смена «Город мастеров» рабочей программы «Интернет вещей» для учебно-тренировочного центра профессионального мастерства ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 0318100028520000286

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    16.12.2020 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СМЕНА"
    Все закупки и тендеры ФГБОУ "ВДЦ "СМЕНА"; ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СМЕНА"; ВДЦ "СМЕНА"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Профориентационная смена «Город мастеров» рабочей программы «Интернет вещей» для учебно-тренировочного центра профессионального мастерства ФГБОУ «ВДЦ «Смена»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0318100028520000286Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Профориентационная смена «Город мастеров» рабочей программы «Интернет вещей» для учебно-тренировочного центра профессионального мастерства ФГБОУ «ВДЦ «Смена»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Профориентационная смена «Город мастеров» рабочей программы «Интернет вещей» для учебно-тренировочного центра профессионального мастерства ФГБОУ «ВДЦ «Смена»

    Начальная цена

    5 463 266,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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