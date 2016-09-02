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    Главная / Торги / Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"

    Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2016 16:0002.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП620097Дата и время окончания срока приема заявок Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"СеверныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП620097

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.08.2016 11:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО
    Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО

    Юридический адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Почтовый адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Контактный телефон

    +7 495 748-66-01 доб. 6519

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    YDoroshenko@rvpetro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дорошенко Юлия Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Северный

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Услуги в горнодобывающем производстве прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2016 16:00 GMT +302.09.2016 16:0002.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП620097Дата и время окончания срока приема заявок Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"Северный

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2016 16:0002.09.2016 16:0002.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП620097Дата и время вскрытия заявок Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"Северный

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2016 12:0008.09.2016 12:0008.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП620097Подведение итогов не позднее Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"Северный

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    08.09.201608.09.2016 12:0008.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП620097Подведение итогов не позднее Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"Северный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"

    Начальная цена

    283 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями, указанными в документации закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора, указанными в документации закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЬЕТПЕТРО
    Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО

    Адрес местонахождения

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    09.90

    Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО""

    Кол-во: 3

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