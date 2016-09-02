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Номер извещения
ГП620097
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.08.2016 11:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
Почтовый адрес
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
Контактный телефон
+7 495 748-66-01 доб. 6519
Факс
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Адрес электронной почты
YDoroshenko@rvpetro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорошенко Юлия Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Северный
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Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2016 16:00 GMT +302.09.2016 16:0002.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП620097Дата и время окончания срока приема заявок Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"Северный
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2016 16:0002.09.2016 16:0002.09.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП620097Дата и время вскрытия заявок Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"Северный
Подведение итогов не позднее
08.09.2016 12:0008.09.2016 12:0008.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП620097Подведение итогов не позднее Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"Северный
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка планов развития горных работ по карьерам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"
Начальная цена
283 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями, указанными в документации закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. УсинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЬЕТПЕТРО
Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО
Адрес местонахождения
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
Отсутствуют
09.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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