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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту погрузочного помещения.

    Выполнение работ по ремонту погрузочного помещения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604037796Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту погрузочного помещенияХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604037796

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту погрузочного помещения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.08.2016 21:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Документация ремонт погр.пом. ЭТП

    Формы

    Извещение 594

    Смета

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-92-14

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    npo966@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мезенин Константин Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту погрузочного помещения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2016 09:00 GMT +301.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604037796Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту погрузочного помещенияХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604037796Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту погрузочного помещенияХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.201607.09.2016 12:0007.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604037796Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту погрузочного помещенияХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту погрузочного помещения

    Начальная цена

    7 497 393,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    37 486,97 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    37 486,97

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗ и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗ и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    43.3

    Работы строительные отделочные

    Документация лота

    ТЗ

    28.12.2016

    Документация ремонт погр.пом. ЭТП

    28.12.2016

    Формы

    28.12.2016

    Извещение 594

    28.12.2016

    Смета

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту погрузочного помещения"

    Кол-во: 1

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