Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения 0190200000320014425

Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийной защиты мачтовых сооружений ЦПС, УКПГ Новопортовского НГКМ и ПСП в районе пос. Мыс Каменный, для ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2022-2024 гг.