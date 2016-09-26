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    Главная / Торги / Поставка насосного оборудования для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Поставка насосного оборудования для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2016 11:0026.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604052406Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосных агрегатов горизонтального сухого исполненияг. Москва, переулок Гамсоновский, д.2, стр. 4.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604052406

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосного оборудования для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.08.2016 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 220-29-80 доб. 282

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    t.nikitin@krasnodarvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитин Тимофей Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, переулок Гамсоновский, д.2, стр. 4.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосных агрегатов горизонтального сухого исполнения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2016 11:00 GMT +326.09.2016 11:0026.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604052406Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосных агрегатов горизонтального сухого исполненияг. Москва, переулок Гамсоновский, д.2, стр. 4.

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2016 11:0026.09.2016 11:0026.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604052406Дата и время вскрытия заявок Поставка насосных агрегатов горизонтального сухого исполненияг. Москва, переулок Гамсоновский, д.2, стр. 4.

    Подведение итогов не позднее

    25.11.2016 14:0025.11.2016 14:0025.11.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604052406Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов горизонтального сухого исполненияг. Москва, переулок Гамсоновский, д.2, стр. 4.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.11.201625.11.2016 14:0025.11.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604052406Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов горизонтального сухого исполненияг. Москва, переулок Гамсоновский, д.2, стр. 4.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосных агрегатов горизонтального сухого исполнения

    Начальная цена

    5 051 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Закупочная документация

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка насосных агрегатов горизонтального сухого исполнения"

    Кол-во: 0

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