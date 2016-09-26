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Номер извещения
31604052406
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка насосного оборудования для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.08.2016 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 220-29-80 доб. 282
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
t.nikitin@krasnodarvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Тимофей Витальевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, переулок Гамсоновский, д.2, стр. 4.
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Поставка насосных агрегатов горизонтального сухого исполнения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2016 11:00 GMT +326.09.2016 11:0026.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604052406Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосных агрегатов горизонтального сухого исполненияг. Москва, переулок Гамсоновский, д.2, стр. 4.
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2016 11:0026.09.2016 11:0026.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604052406Дата и время вскрытия заявок Поставка насосных агрегатов горизонтального сухого исполненияг. Москва, переулок Гамсоновский, д.2, стр. 4.
Подведение итогов не позднее
25.11.2016 14:0025.11.2016 14:0025.11.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604052406Подведение итогов не позднее Поставка насосных агрегатов горизонтального сухого исполненияг. Москва, переулок Гамсоновский, д.2, стр. 4.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосных агрегатов горизонтального сухого исполнения
Начальная цена
5 051 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
28.13
Документация лота
Кол-во: 0
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