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Номер извещения
31400979952
Уникальный номер закупки
062
Наименование закупки
Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.03.2014 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-97
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипова Лариса Ирековна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2014 09:00 GMT +301.04.2014 09:0001.04.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31400979952Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2014 09:0001.04.2014 09:0001.04.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31400979952Дата и время вскрытия заявок Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.04.2014 14:0029.04.2014 14:0029.04.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400979952Подведение итогов не позднее Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль грузопассажирский (по типу грузопассажирской Газели)
Начальная цена
1 430 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Аэропорт Кольцово», производственная территория службы спецтранспорта и ремонта.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
50.10
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