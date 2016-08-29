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Номер извещения
31604036012
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2016 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4,
Почтовый адрес
414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4
Контактный телефон
+7 967 333-37-77
Факс
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Адрес электронной почты
astrakhan@me.com
Ф.И.О. контактного лица
Резаков Максим Равильевич
Место рассмотрения предложений
г.Астрахань
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Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.08.2016 17:00 GMT +329.08.2016 17:0029.08.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604036012Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.г.Астрахань
Дата и время вскрытия заявок
29.08.2016 17:0029.08.2016 17:0029.08.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604036012Дата и время вскрытия заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.г.Астрахань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.08.201630.08.2016 10:0030.08.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604036012Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.г.Астрахань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
Начальная цена
2 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8 передач ( хронометражем не менее 60 мин., с 2 повторами каждого) в течение срока действия договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
414000, г. Астрахань, ул. Ульяновых 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАОУ АО ДПО ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА, ИНСТИТУТ ПЛАТФОРМА; ИНСТИУТ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА
Все закупки и тендеры ГАОУ АО ДПО ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА, ИНСТИТУТ ПЛАТФОРМА; ИНСТИУТ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА
Адрес местонахождения
414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4,
414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4
Отсутствуют
59.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
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