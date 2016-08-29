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    Главная / Торги / Выполнение работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»

    Выполнение работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.08.2016 17:0029.08.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604036012Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.г.АстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604036012

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.08.2016 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАОУ АО ДПО ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА, ИНСТИТУТ ПЛАТФОРМА; ИНСТИУТ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА

    Юридический адрес

    414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4,

    Почтовый адрес

    414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4

    Контактный телефон

    +7 967 333-37-77

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    astrakhan@me.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Резаков Максим Равильевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Астрахань

    Закупки и тендеры Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.08.2016 17:00 GMT +329.08.2016 17:0029.08.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604036012Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.г.Астрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    29.08.2016 17:0029.08.2016 17:0029.08.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604036012Дата и время вскрытия заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.г.Астрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.08.201630.08.2016 10:0030.08.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604036012Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.г.Астрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению и размещению в эфире телевизионных трансляций, освещающих деятельность ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

    Начальная цена

    2 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8 передач ( хронометражем не менее 60 мин., с 2 повторами каждого) в течение срока действия договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    414000, г. Астрахань, ул. Ульяновых 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАОУ АО ДПО ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА, ИНСТИТУТ ПЛАТФОРМА; ИНСТИУТ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА
    Все закупки и тендеры ГАОУ АО ДПО ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА, ИНСТИТУТ ПЛАТФОРМА; ИНСТИУТ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА

    Адрес местонахождения

    414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4,

    414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    59.11

    Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Размещение в эфире телеканала телевизионных трансляций "

    Кол-во: 8

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