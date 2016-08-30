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    Главная / Торги / Перевозка технологического оборудования для птицеводческой площадки

    Перевозка технологического оборудования для птицеводческой площадки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2016 12:0030.08.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП620009Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка технологического оборудования для птицеводческой площадки, в разобранном виде. Код товара 84362900 - по Классрешению. Вес нетто не превышает 19 тн. Вес брутто: максимально 20 тн. Маршрут: забор груза Meerheide 200, 5521 DW Eersel, Нидерланды - выгрузка Брянская область, Выгоничский район, пос. Уручье (растаможка Брянская таможня, Брянский таможенный пост) Количество необходимых автомобилей - около 40 автомобилей - стандартный тент, без температурного режима, без специальных креплений. БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП620009

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Перевозка технологического оборудования для птицеводческой площадки

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.08.2016 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 919 299-23-62

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    M.Bezzubenkova@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беззубенкова Марина Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Закупки и тендеры Услуги по переезду

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Перевозка технологического оборудования для птицеводческой площадки, в разобранном виде. Код товара 84362900 - по Классрешению. Вес нетто не превышает 19 тн. Вес брутто: максимально 20 тн. Маршрут: забор груза Meerheide 200, 5521 DW Eersel, Нидерланды - выгрузка Брянская область, Выгоничский район, пос. Уручье (растаможка Брянская таможня, Брянский таможенный пост) Количество необходимых автомобилей - около 40 автомобилей - стандартный тент, без температурного режима, без специальных креплений.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2016 12:00 GMT +330.08.2016 12:0030.08.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП620009Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка технологического оборудования для птицеводческой площадки, в разобранном виде. Код товара 84362900 - по Классрешению. Вес нетто не превышает 19 тн. Вес брутто: максимально 20 тн. Маршрут: забор груза Meerheide 200, 5521 DW Eersel, Нидерланды - выгрузка Брянская область, Выгоничский район, пос. Уручье (растаможка Брянская таможня, Брянский таможенный пост) Количество необходимых автомобилей - около 40 автомобилей - стандартный тент, без температурного режима, без специальных креплений. Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2016 12:3030.08.2016 12:3030.08.2016 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП620009Дата и время вскрытия заявок Перевозка технологического оборудования для птицеводческой площадки, в разобранном виде. Код товара 84362900 - по Классрешению. Вес нетто не превышает 19 тн. Вес брутто: максимально 20 тн. Маршрут: забор груза Meerheide 200, 5521 DW Eersel, Нидерланды - выгрузка Брянская область, Выгоничский район, пос. Уручье (растаможка Брянская таможня, Брянский таможенный пост) Количество необходимых автомобилей - около 40 автомобилей - стандартный тент, без температурного режима, без специальных креплений. Брянск

    Подведение итогов не позднее

    02.09.2016 18:0002.09.2016 18:0002.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП620009Подведение итогов не позднее Перевозка технологического оборудования для птицеводческой площадки, в разобранном виде. Код товара 84362900 - по Классрешению. Вес нетто не превышает 19 тн. Вес брутто: максимально 20 тн. Маршрут: забор груза Meerheide 200, 5521 DW Eersel, Нидерланды - выгрузка Брянская область, Выгоничский район, пос. Уручье (растаможка Брянская таможня, Брянский таможенный пост) Количество необходимых автомобилей - около 40 автомобилей - стандартный тент, без температурного режима, без специальных креплений. Брянск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.201602.09.2016 18:0002.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП620009Подведение итогов не позднее Перевозка технологического оборудования для птицеводческой площадки, в разобранном виде. Код товара 84362900 - по Классрешению. Вес нетто не превышает 19 тн. Вес брутто: максимально 20 тн. Маршрут: забор груза Meerheide 200, 5521 DW Eersel, Нидерланды - выгрузка Брянская область, Выгоничский район, пос. Уручье (растаможка Брянская таможня, Брянский таможенный пост) Количество необходимых автомобилей - около 40 автомобилей - стандартный тент, без температурного режима, без специальных креплений. Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка технологического оборудования для птицеводческой площадки, в разобранном виде. Код товара 84362900 - по Классрешению. Вес нетто не превышает 19 тн. Вес брутто: максимально 20 тн. Маршрут: забор груза Meerheide 200, 5521 DW Eersel, Нидерланды - выгрузка Брянская область, Выгоничский район, пос. Уручье (растаможка Брянская таможня, Брянский таможенный пост) Количество необходимых автомобилей - около 40 автомобилей - стандартный тент, без температурного режима, без специальных креплений.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    0,50 €на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    40 автомобилей стандартный тент для перевозки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская область, Выгоничский район, пос. УручьеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По договору ТЭО
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    49.42

    Предоставление услуг по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные услуги автомобильного грузового неспециализированного транспорта"

    Кол-во: 40

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