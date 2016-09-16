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Номер извещения
31604035686
Уникальный номер закупки
991/352-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку редукторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2016 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-29
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Велиоцинский Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка редукторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2016 06:00 GMT +316.09.2016 06:0016.09.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604035686Дата и время окончания срока приема заявок Поставка редукторовЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.09.2016 15:0030.09.2016 15:0030.09.2016 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604035686Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка редукторовЕкатеринбург
Дата и время проведения
03.10.2016 10:0003.10.2016 10:0003.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604035686Дата и время проведения Поставка редукторовЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
05.10.2016 21:5905.10.2016 21:5905.10.2016 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604035686Подведение итогов не позднее Поставка редукторовЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка редукторов
Начальная цена
130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 600,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18 (склад/цех).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Отсутствуют
28.15
Документация лота
Кол-во: 2
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