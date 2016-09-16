Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку редукторов

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия и сроки оплаты: 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, сертификат на товар) денежными средствами на расчетный счет Поставщика Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до 30 ноября 2016г. согласно Спецификации. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.