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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку редукторов

    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку редукторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2016 06:0016.09.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604035686Дата и время окончания срока приема заявок Поставка редукторовЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604035686

    Уникальный номер закупки

    991/352-А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку редукторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.08.2016 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-29

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@zik.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка редукторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2016 06:00 GMT +316.09.2016 06:0016.09.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604035686Дата и время окончания срока приема заявок Поставка редукторовЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.09.2016 15:0030.09.2016 15:0030.09.2016 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604035686Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка редукторовЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    03.10.2016 10:0003.10.2016 10:0003.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604035686Дата и время проведения Поставка редукторовЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    05.10.2016 21:5905.10.2016 21:5905.10.2016 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604035686Подведение итогов не позднее Поставка редукторовЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.10.201605.10.2016 21:5905.10.2016 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604035686Подведение итогов не позднее Поставка редукторовЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка редукторов

    Начальная цена

    130 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 600,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18 (склад/цех).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия и сроки оплаты: 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, сертификат на товар) денежными средствами на расчетный счет Поставщика Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до 30 ноября 2016г. согласно Спецификации. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.15

    Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов

    Документация лота

    Извещение

    28.12.2016

    Документация

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка редукторов"

    Кол-во: 2

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