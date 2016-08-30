ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку порошковой проволоки с ферротитаном

Лот 1

Порошковая проволоки с ферротитаномФерротитан по ГОСТ 4761-91 с дополнительными ограничениями по химсоставу: содержание свинца не более 0,01%, олова не более 0,05%, висмута не более 0,01%Габариты бухты: наружный диаметр - до 1250 мм, внутренний диаметр - 600 мм, ширина - 820 мм;Номинальный наружный диаметр проволоки 14 мм. Допускается поставка с номинальным наружным диаметром 15 мм.