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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604029213
Уникальный номер закупки
142/24.08.16/ПВК/ЗПЭ
Наименование закупки
142/24.08.16/ПВК/ЗПЭ Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.08.2016 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-48-65
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2016 07:00 GMT +302.09.2016 07:0002.09.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604029213Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукцииСалават
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2016 07:0002.09.2016 07:0002.09.2016 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604029213Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукцииСалават
Подведение итогов не позднее
14.09.2016 12:0014.09.2016 12:0014.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604029213Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукцииСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции
Начальная цена
414 174,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
18.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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