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    Главная / Торги / 142/24.08.16/ПВК/ЗПЭ Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции

    142/24.08.16/ПВК/ЗПЭ Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2016 07:0002.09.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604029213Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукцииСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604029213

    Уникальный номер закупки

    142/24.08.16/ПВК/ЗПЭ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    142/24.08.16/ПВК/ЗПЭ Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.08.2016 10:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-48-65

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    zakupka@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хатунцев Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2016 07:00 GMT +302.09.2016 07:0002.09.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604029213Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукцииСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2016 07:0002.09.2016 07:0002.09.2016 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604029213Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукцииСалават

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2016 12:0014.09.2016 12:0014.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604029213Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукцииСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    14.09.201614.09.2016 12:0014.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604029213Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукцииСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции

    Начальная цена

    414 174,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПВК
    Все закупки и тендеры ПВК

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    18.1

    Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции"

    Кол-во: 1

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