Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос предложений №125-ЗД/250816-ОЗП на право заключения договора на капительный ремонт ДВС Ford Tranzit для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО)

    Открытый запрос предложений №125-ЗД/250816-ОЗП на право заключения договора на капительный ремонт ДВС Ford Tranzit для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2016 12:0031.08.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП608904Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №125-ЗД/250816-ОЗП на право заключения договора на капительный ремонт ДВС Ford Tranzit для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) КраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП608904

    Уникальный номер закупки

    125-ЗД/250816-ОЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений №125-ЗД/250816-ОЗП на право заключения договора на капительный ремонт ДВС Ford Tranzit для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.08.2016 10:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги общественных организаций; прочие услуги для населения

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений №125-ЗД/250816-ОЗП на право заключения договора на капительный ремонт ДВС Ford Tranzit для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2016 12:00 GMT +331.08.2016 12:0031.08.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП608904Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №125-ЗД/250816-ОЗП на право заключения договора на капительный ремонт ДВС Ford Tranzit для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2016 12:0031.08.2016 12:0031.08.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП608904Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений №125-ЗД/250816-ОЗП на право заключения договора на капительный ремонт ДВС Ford Tranzit для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП608904Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №125-ЗД/250816-ОЗП на право заключения договора на капительный ремонт ДВС Ford Tranzit для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП608904Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №125-ЗД/250816-ОЗП на право заключения договора на капительный ремонт ДВС Ford Tranzit для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО) Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений №125-ЗД/250816-ОЗП на право заключения договора на капительный ремонт ДВС Ford Tranzit для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    S

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Газпром нефть
    Конкурентный отбор № АП014370
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийной защиты мачтовых сооружений ЦПС, УКПГ Новопортовского НГКМ и ПСП в районе пос. Мыс Каменный, для ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2022-2024 гг.
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на...
    594310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    СГК-1
    Попозиционная № АП014369
    Поставка электродов, сварочной проволоки, прутков на объект строительства «Этап 6.4 КЦ-2 КС-4 «Нимнырская» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»
    Поставка электродов, сварочной проволоки, прутков на объект строительства «Этап 6.4 КЦ-2 КС-4...
    594308
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
    Запрос предложений № 32211075423
    Выполнение работ по рубке леса Мертвищев
    Выполнение работ по рубке леса Мертвищев
    592711
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    2 250 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Марий Эл республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП213961
    Проволока
    Проволока
    589847
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211085220
    Поставка Пожарных средств
    Поставка Пожарных средств
    594295
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    549 210
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Запрос предложений в электронной форме № 32211055280
    Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию кассовых аппаратов
    Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию кассовых аппаратов
    589656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    360 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012947
    Оказание услуг по ремонту комплекса автоматической сварки «CRC-Evans AW» на объектах строительства «Этап 6.9.1. Лупинги», «Этап 6.9.2. Лупинги», «МГ Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по ремонту комплекса автоматической сварки «CRC-Evans AW» на объектах...
    587888
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211085234
    КО №1182/КО - Оказание услуг по сервисному,техническому обслуживанию, внеплановым ремонтам газопоршневых установок для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    КО №1182/КО - Оказание услуг по сервисному,техническому обслуживанию, внеплановым ремонтам...
    594299
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    18 312 255
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить