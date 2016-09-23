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Номер извещения
ГП608902
Уникальный номер закупки
1003-А-ВВ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.08.2016 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2016 10:30 GMT +323.09.2016 10:3023.09.2016 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП608902Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.09.2016 10:3027.09.2016 10:3027.09.2016 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП608902Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
28.09.2016 10:3028.09.2016 10:3028.09.2016 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП608902Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
29.09.2016 10:3029.09.2016 10:3029.09.2016 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП608902Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)
Начальная цена
125,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
35 112,50 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
280,90 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приморский край, Пограничный район, с. Барано-Оренбургское, военный городок №57Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
68.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2016 10:30 GMT +323.09.2016 10:3023.09.2016 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП608902Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.09.2016 10:3027.09.2016 10:3027.09.2016 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП608902Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
28.09.2016 10:3028.09.2016 10:3028.09.2016 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП608902Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
29.09.2016 10:3029.09.2016 10:3029.09.2016 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП608902Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)
Начальная цена
99,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
30 422,70 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
307,3 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. 50 лет Приморья, д. 59.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
68.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2016 10:30 GMT +323.09.2016 10:3023.09.2016 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП608902Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.09.2016 10:3027.09.2016 10:3027.09.2016 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП608902Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
28.09.2016 10:3028.09.2016 10:3028.09.2016 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП608902Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
29.09.2016 10:3029.09.2016 10:3029.09.2016 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП608902Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)
Начальная цена
141,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
42 610,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
302,2 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. 50 лет Приморья, д. 59Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
68.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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