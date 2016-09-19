"Ремонт фасада корпуса 17 на площадке 2 ПАО "НПО "Стрела""

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Обеспечение Работ необходимыми материалами осуществляет Подрядчик.Подрядчик обязан предоставить Заказчику проект производства работ в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания настоящего Договора.Организовать сдачу-приемку выполненных Работ.Материалы, используемые при ремонте должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного проектом Договора.Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Работ материалов и оборудования до полного завершения Работ несет Подрядчик.Подрядчик должен выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих строительных материалов и изделий, соответствующих требованиям технических регламентов и качества, с использованием своих машин и механизмов.Не позднее, чем за 3 (три) дня до начала выполнения Работ предоставить в ОКС Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт) и согласовать график выполнения работ по Договору, при этом привлекать для выполнения Работ по Договору только граждан Российской Федерации.Сотрудники, выполняющие на территории Заказчика работы, должны являться Гражданами РФ. Работа на предприятии с пропускным режимом с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.)Подрядчик обязан после выполнения Работ вывезти в течение 5 (пяти) дней за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, произвести уборку площадки, на которой выполнялись работы.Подрядчик отвечает за соответствие поставляемых для ремонта материалов требованиям безопасности, техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством РФ о стандартизации.Уборка, вывоз мусора и его утилизация осуществляется силами Подрядчика.Срок выполнения Работ составляет 57 (Пятьдесят семь) календарных дней после заключения Договора.Работа считается выполненной после подписания Акта приема-передачи выполненных Работ Заказчиком (Форма Акта Приложение №3 к проекту Договора).Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком Объектов в целом осуществляется в течение 10 дней со дня письменного сообщения Подрядчика о готовности Работ к сдаче и представления исполнительной документации на все виды работ в полном объеме в соответствии со СНиП 3.01.04-87.Авансирование работ не предусмотрено.Расчеты производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней, с даты подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) на основании счётов на оплату, с учетом фактически выполненных работ, в соответствии с графиком выполнения Работ утвержденным Заказчиком (Форма Графика Приложение 2 проекта договора). Передача Подрядчиком Заказчику актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 осуществляется по фактически выполненным Работам.Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Форма Акта Приложение № 3 проекта Договора) на основании счёта на оплату с учетом всех фактически выполненных работ и ранее подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по Договору.