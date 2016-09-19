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    Главная / Торги / Ремонт фасада корпуса 17 на площадке 2 ПАО «НПО «Стрела»

    Ремонт фасада корпуса 17 на площадке 2 ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.09.2016 10:0019.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604030003Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт фасада корпуса 17 на площадке 2 ПАО "НПО "Стрела"ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604030003

    Уникальный номер закупки

    30-303-2016/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт фасада корпуса 17 на площадке 2 ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.08.2016 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Дефектная ведомость №252 от 14.07.2016г.

    Форма графика выполнения работ

    Проект договора

    Локальная смета №153-2016

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Зеленов Валерий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт фасада корпуса 17 на площадке 2 ПАО "НПО "Стрела"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.09.2016 10:00 GMT +319.09.2016 10:0019.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604030003Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт фасада корпуса 17 на площадке 2 ПАО "НПО "Стрела"Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.09.2016 18:0027.09.2016 18:0027.09.2016 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604030003Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт фасада корпуса 17 на площадке 2 ПАО "НПО "Стрела"Тула

    Дата и время проведения

    28.09.2016 10:0028.09.2016 10:0028.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604030003Дата и время проведения Ремонт фасада корпуса 17 на площадке 2 ПАО "НПО "Стрела"Тула

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 18:0030.09.2016 18:0030.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604030003Подведение итогов не позднее Ремонт фасада корпуса 17 на площадке 2 ПАО "НПО "Стрела"Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 18:0030.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604030003Подведение итогов не позднее Ремонт фасада корпуса 17 на площадке 2 ПАО "НПО "Стрела"Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт фасада корпуса 17 на площадке 2 ПАО "НПО "Стрела"

    Начальная цена

    2 545 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно проекту договора, дефектной ведомости №252 от 14.07.2016г., локальной смете №153-2016г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул.Арсенальная, д.2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Обеспечение Работ необходимыми материалами осуществляет Подрядчик.Подрядчик обязан предоставить Заказчику проект производства работ в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания настоящего Договора.Организовать сдачу-приемку выполненных Работ.Материалы, используемые при ремонте должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного проектом Договора.Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Работ материалов и оборудования до полного завершения Работ несет Подрядчик.Подрядчик должен выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих строительных материалов и изделий, соответствующих требованиям технических регламентов и качества, с использованием своих машин и механизмов.Не позднее, чем за 3 (три) дня до начала выполнения Работ предоставить в ОКС Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт) и согласовать график выполнения работ по Договору, при этом привлекать для выполнения Работ по Договору только граждан Российской Федерации.Сотрудники, выполняющие на территории Заказчика работы, должны являться Гражданами РФ. Работа на предприятии с пропускным режимом с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.)Подрядчик обязан после выполнения Работ вывезти в течение 5 (пяти) дней за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, произвести уборку площадки, на которой выполнялись работы.Подрядчик отвечает за соответствие поставляемых для ремонта материалов требованиям безопасности, техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством РФ о стандартизации.Уборка, вывоз мусора и его утилизация осуществляется силами Подрядчика.Срок выполнения Работ составляет 57 (Пятьдесят семь) календарных дней после заключения Договора.Работа считается выполненной после подписания Акта приема-передачи выполненных Работ Заказчиком (Форма Акта Приложение №3 к проекту Договора).Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком Объектов в целом осуществляется в течение 10 дней со дня письменного сообщения Подрядчика о готовности Работ к сдаче и представления исполнительной документации на все виды работ в полном объеме в соответствии со СНиП 3.01.04-87.Авансирование работ не предусмотрено.Расчеты производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней, с даты подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) на основании счётов на оплату, с учетом фактически выполненных работ, в соответствии с графиком выполнения Работ утвержденным Заказчиком (Форма Графика Приложение 2 проекта договора). Передача Подрядчиком Заказчику актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 осуществляется по фактически выполненным Работам.Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Форма Акта Приложение № 3 проекта Договора) на основании счёта на оплату с учетом всех фактически выполненных работ и ранее подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт фасада корпуса 17 на площадке 2 ПАО "НПО "Стрела""

    Кол-во: 1

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