Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение в государственную собственность жилого помещения (жилой дом) для медицинских работников в с. Верх-Усугли, Тунгокоченского района, Забайкальского края (12970-ЭА) 0891200000620012441

    Приобретение в государственную собственность жилого помещения (жилой дом) для медицинских работников в с. Верх-Усугли, Тунгокоченского района, Забайкальского края (12970-ЭА) 0891200000620012441

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 01:0023.12.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0891200000620012441Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение в государственную собственность жилого помещения (жилой дом) для медицинских работников в с. Верх-Усугли, Тунгокоченского района, Забайкальского края (12970-ЭА)Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0891200000620012441

    Уникальный номер закупки

    0891200000620012441

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение в государственную собственность жилого помещения (жилой дом) для медицинских работников в с. Верх-Усугли, Тунгокоченского района, Забайкальского края (12970-ЭА) 0891200000620012441

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    15.12.2020 05:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"
    Все закупки и тендеры ГКУ "ЗАБГОСЗАКУП"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение в государственную собственность жилого помещения (жилой дом) для медицинских работников в с. Верх-Усугли, Тунгокоченского района, Забайкальского края (12970-ЭА)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000620012441Подведение итогов не позднее Приобретение в государственную собственность жилого помещения (жилой дом) для медицинских работников в с. Верх-Усугли, Тунгокоченского района, Забайкальского края (12970-ЭА)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение в государственную собственность жилого помещения (жилой дом) для медицинских работников в с. Верх-Усугли, Тунгокоченского района, Забайкальского края (12970-ЭА)

    Начальная цена

    588 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Газпром нефть
    Конкурентный отбор № АП014370
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийной защиты мачтовых сооружений ЦПС, УКПГ Новопортовского НГКМ и ПСП в районе пос. Мыс Каменный, для ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2022-2024 гг.
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на...
    594310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    СГК-1
    Попозиционная № АП014369
    Поставка электродов, сварочной проволоки, прутков на объект строительства «Этап 6.4 КЦ-2 КС-4 «Нимнырская» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»
    Поставка электродов, сварочной проволоки, прутков на объект строительства «Этап 6.4 КЦ-2 КС-4...
    594308
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
    Запрос предложений № 32211075423
    Выполнение работ по рубке леса Мертвищев
    Выполнение работ по рубке леса Мертвищев
    592711
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    2 250 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Марий Эл республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП213961
    Проволока
    Проволока
    589847
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211085220
    Поставка Пожарных средств
    Поставка Пожарных средств
    594295
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    549 210
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Запрос предложений в электронной форме № 32211055280
    Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию кассовых аппаратов
    Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию кассовых аппаратов
    589656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    360 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012947
    Оказание услуг по ремонту комплекса автоматической сварки «CRC-Evans AW» на объектах строительства «Этап 6.9.1. Лупинги», «Этап 6.9.2. Лупинги», «МГ Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по ремонту комплекса автоматической сварки «CRC-Evans AW» на объектах...
    587888
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211085234
    КО №1182/КО - Оказание услуг по сервисному,техническому обслуживанию, внеплановым ремонтам газопоршневых установок для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    КО №1182/КО - Оказание услуг по сервисному,техническому обслуживанию, внеплановым ремонтам...
    594299
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    18 312 255
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить