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    Главная / Торги / Закуп сварочных электродов ОЗЛ-37-2

    Закуп сварочных электродов ОЗЛ-37-2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.08.2016 06:0029.08.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП608878Дата и время окончания срока приема заявок Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш»: 1) Электрод ОЗЛ-37-2 ф 3 в количестве 20 кг 2) Электрод ОЗЛ-37-2 ф 4 в количестве 170 кг (согласно требованиям во вложении) Обязательные требования: 1) предоставление оригинала сертификата качества 2) предоставление копии действующего Свидетельства НАКС 3) поставка электродов одной партией ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП608878

    Уникальный номер закупки

    328- 562/16

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп сварочных электродов ОЗЛ-37-2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.08.2016 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Заявка № 328-562/16

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nikonova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никонова Мария Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш»: 1) Электрод ОЗЛ-37-2 ф 3 в количестве 20 кг 2) Электрод ОЗЛ-37-2 ф 4 в количестве 170 кг (согласно требованиям во вложении) Обязательные требования: 1) предоставление оригинала сертификата качества 2) предоставление копии действующего Свидетельства НАКС 3) поставка электродов одной партией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.08.2016 06:00 GMT +329.08.2016 06:0029.08.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП608878Дата и время окончания срока приема заявок Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш»: 1) Электрод ОЗЛ-37-2 ф 3 в количестве 20 кг 2) Электрод ОЗЛ-37-2 ф 4 в количестве 170 кг (согласно требованиям во вложении) Обязательные требования: 1) предоставление оригинала сертификата качества 2) предоставление копии действующего Свидетельства НАКС 3) поставка электродов одной партией Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.08.2016 06:0029.08.2016 06:0029.08.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП608878Дата и время вскрытия заявок Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш»: 1) Электрод ОЗЛ-37-2 ф 3 в количестве 20 кг 2) Электрод ОЗЛ-37-2 ф 4 в количестве 170 кг (согласно требованиям во вложении) Обязательные требования: 1) предоставление оригинала сертификата качества 2) предоставление копии действующего Свидетельства НАКС 3) поставка электродов одной партией Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 06:0030.09.2016 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП608878Подведение итогов не позднее Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш»: 1) Электрод ОЗЛ-37-2 ф 3 в количестве 20 кг 2) Электрод ОЗЛ-37-2 ф 4 в количестве 170 кг (согласно требованиям во вложении) Обязательные требования: 1) предоставление оригинала сертификата качества 2) предоставление копии действующего Свидетельства НАКС 3) поставка электродов одной партией Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш»: 1) Электрод ОЗЛ-37-2 ф 3 в количестве 20 кг 2) Электрод ОЗЛ-37-2 ф 4 в количестве 170 кг (согласно требованиям во вложении) Обязательные требования: 1) предоставление оригинала сертификата качества 2) предоставление копии действующего Свидетельства НАКС 3) поставка электродов одной партией

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "Уралхиммаш", г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский, д.33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа (с возможностью рассмотрения иных условий)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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