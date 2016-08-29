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Номер извещения
ГП608875
Уникальный номер закупки
15
Наименование закупки
закупка всвспученного перлитового песка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.08.2016 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
rednikova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Редникова Лариса Петровна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка вспученного перлитового песка тип А ТУ 5712-001-05747985-2006 с доставкой до г.Уфа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.08.2016 09:00 GMT +329.08.2016 09:0029.08.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП608875Дата и время окончания срока приема заявок Закупка вспученного перлитового песка тип А ТУ 5712-001-05747985-2006 с доставкой до г.УфаБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
29.08.2016 10:0029.08.2016 10:0029.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП608875Дата и время вскрытия заявок Закупка вспученного перлитового песка тип А ТУ 5712-001-05747985-2006 с доставкой до г.УфаБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка вспученного перлитового песка тип А ТУ 5712-001-05747985-2006 с доставкой до г.Уфа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
170 м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. УфаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
08.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 170
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