Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей в 2014г.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Допустимые условия оплаты: 1. Платеж в размере 100% от стоимости поставляемой продукции производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки; 2. Аванс в размере 10% от стоимости поставляемой продукции, 90% производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки. Условия, указанные в п.1 настоящего раздела, будут являться конкурентным преимуществом участника.