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    Главная / Торги / закупка защитных покрытий марки INTERNATIONAL

    закупка защитных покрытий марки INTERNATIONAL

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2014 07:0021.03.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403123Дата и время окончания срока приема заявок грунтовка INTERZINC 52 grey part A /8л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2721,38 л; отвердитель INTERZINC 52 part A /2л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-674,151 л; покрытие эпоксидное INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part A /17л(сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2112,701 л; отвердитель INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part В /3л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-368,11л; покрытие полиуретавновое INTERTHANE 990 синий ral 5015 part A/17.14л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2946,198л ; отвердитель INTERTHANE 990 part В/2,86л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-557,33л; растворитель GTA 220 -482.85л; растворитель GTA 713-155,93л.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП403123

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка защитных покрытий марки INTERNATIONAL

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.03.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-11-46

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    a.ovsyannikova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Овсянникова Анна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные на основе полимеров

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Грунтовка INTERZINC 52 grey part A /8л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2721,38 л; отвердитель INTERZINC 52 part A /2л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-674,151 л; покрытие эпоксидное INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part A /17л(сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2112,701 л; отвердитель INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part В /3л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-368,11л; покрытие полиуретавновое INTERTHANE 990 синий ral 5015 part A/17.14л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2946,198л ; отвердитель INTERTHANE 990 part В/2,86л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-557,33л; растворитель GTA 220 -482.85л; растворитель GTA 713-155,93л.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.03.2014 07:00 GMT +321.03.2014 07:0021.03.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403123Дата и время окончания срока приема заявок грунтовка INTERZINC 52 grey part A /8л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2721,38 л; отвердитель INTERZINC 52 part A /2л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-674,151 л; покрытие эпоксидное INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part A /17л(сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2112,701 л; отвердитель INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part В /3л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-368,11л; покрытие полиуретавновое INTERTHANE 990 синий ral 5015 part A/17.14л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2946,198л ; отвердитель INTERTHANE 990 part В/2,86л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-557,33л; растворитель GTA 220 -482.85л; растворитель GTA 713-155,93л.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.03.2014 08:3021.03.2014 08:3021.03.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП403123Дата и время вскрытия заявок грунтовка INTERZINC 52 grey part A /8л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2721,38 л; отвердитель INTERZINC 52 part A /2л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-674,151 л; покрытие эпоксидное INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part A /17л(сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2112,701 л; отвердитель INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part В /3л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-368,11л; покрытие полиуретавновое INTERTHANE 990 синий ral 5015 part A/17.14л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2946,198л ; отвердитель INTERTHANE 990 part В/2,86л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-557,33л; растворитель GTA 220 -482.85л; растворитель GTA 713-155,93л.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2014 10:0024.03.2014 10:0024.03.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403123Подведение итогов не позднее грунтовка INTERZINC 52 grey part A /8л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2721,38 л; отвердитель INTERZINC 52 part A /2л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-674,151 л; покрытие эпоксидное INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part A /17л(сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2112,701 л; отвердитель INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part В /3л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-368,11л; покрытие полиуретавновое INTERTHANE 990 синий ral 5015 part A/17.14л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2946,198л ; отвердитель INTERTHANE 990 part В/2,86л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-557,33л; растворитель GTA 220 -482.85л; растворитель GTA 713-155,93л.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.201424.03.2014 10:0024.03.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403123Подведение итогов не позднее грунтовка INTERZINC 52 grey part A /8л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2721,38 л; отвердитель INTERZINC 52 part A /2л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-674,151 л; покрытие эпоксидное INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part A /17л(сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2112,701 л; отвердитель INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part В /3л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-368,11л; покрытие полиуретавновое INTERTHANE 990 синий ral 5015 part A/17.14л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2946,198л ; отвердитель INTERTHANE 990 part В/2,86л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-557,33л; растворитель GTA 220 -482.85л; растворитель GTA 713-155,93л.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грунтовка INTERZINC 52 grey part A /8л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2721,38 л; отвердитель INTERZINC 52 part A /2л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-674,151 л; покрытие эпоксидное INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part A /17л(сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2112,701 л; отвердитель INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part В /3л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-368,11л; покрытие полиуретавновое INTERTHANE 990 синий ral 5015 part A/17.14л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2946,198л ; отвердитель INTERTHANE 990 part В/2,86л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-557,33л; растворитель GTA 220 -482.85л; растворитель GTA 713-155,93л.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предмета договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.30.1

    Производство красок и лаков на основе полимеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "закупка лакокрасочных материалов"

    Кол-во: 10019

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