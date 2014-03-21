www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП403123
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
закупка защитных покрытий марки INTERNATIONAL
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.03.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-11-46
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.ovsyannikova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овсянникова Анна Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Грунтовка INTERZINC 52 grey part A /8л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2721,38 л; отвердитель INTERZINC 52 part A /2л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-674,151 л; покрытие эпоксидное INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part A /17л(сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2112,701 л; отвердитель INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part В /3л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-368,11л; покрытие полиуретавновое INTERTHANE 990 синий ral 5015 part A/17.14л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2946,198л ; отвердитель INTERTHANE 990 part В/2,86л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-557,33л; растворитель GTA 220 -482.85л; растворитель GTA 713-155,93л.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.03.2014 07:00 GMT +321.03.2014 07:0021.03.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403123Дата и время окончания срока приема заявок грунтовка INTERZINC 52 grey part A /8л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2721,38 л; отвердитель INTERZINC 52 part A /2л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-674,151 л; покрытие эпоксидное INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part A /17л(сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2112,701 л; отвердитель INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part В /3л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-368,11л; покрытие полиуретавновое INTERTHANE 990 синий ral 5015 part A/17.14л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2946,198л ; отвердитель INTERTHANE 990 part В/2,86л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-557,33л; растворитель GTA 220 -482.85л; растворитель GTA 713-155,93л.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.03.2014 08:3021.03.2014 08:3021.03.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП403123Дата и время вскрытия заявок грунтовка INTERZINC 52 grey part A /8л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2721,38 л; отвердитель INTERZINC 52 part A /2л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-674,151 л; покрытие эпоксидное INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part A /17л(сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2112,701 л; отвердитель INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part В /3л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-368,11л; покрытие полиуретавновое INTERTHANE 990 синий ral 5015 part A/17.14л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2946,198л ; отвердитель INTERTHANE 990 part В/2,86л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-557,33л; растворитель GTA 220 -482.85л; растворитель GTA 713-155,93л.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.03.2014 10:0024.03.2014 10:0024.03.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403123Подведение итогов не позднее грунтовка INTERZINC 52 grey part A /8л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2721,38 л; отвердитель INTERZINC 52 part A /2л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-674,151 л; покрытие эпоксидное INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part A /17л(сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2112,701 л; отвердитель INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part В /3л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-368,11л; покрытие полиуретавновое INTERTHANE 990 синий ral 5015 part A/17.14л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2946,198л ; отвердитель INTERTHANE 990 part В/2,86л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-557,33л; растворитель GTA 220 -482.85л; растворитель GTA 713-155,93л.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.03.201424.03.2014 10:0024.03.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403123Подведение итогов не позднее грунтовка INTERZINC 52 grey part A /8л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2721,38 л; отвердитель INTERZINC 52 part A /2л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-674,151 л; покрытие эпоксидное INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part A /17л(сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2112,701 л; отвердитель INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part В /3л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-368,11л; покрытие полиуретавновое INTERTHANE 990 синий ral 5015 part A/17.14л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2946,198л ; отвердитель INTERTHANE 990 part В/2,86л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-557,33л; растворитель GTA 220 -482.85л; растворитель GTA 713-155,93л.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грунтовка INTERZINC 52 grey part A /8л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2721,38 л; отвердитель INTERZINC 52 part A /2л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-674,151 л; покрытие эпоксидное INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part A /17л(сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2112,701 л; отвердитель INTERSEAL 670 HS севтло-серый ral 7035 part В /3л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-368,11л; покрытие полиуретавновое INTERTHANE 990 синий ral 5015 part A/17.14л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-2946,198л ; отвердитель INTERTHANE 990 part В/2,86л (сертификат качества ГОСТ Р 51693-2000)-557,33л; растворитель GTA 220 -482.85л; растворитель GTA 713-155,93л.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно предмета договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
24.30.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10019
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.