"Позиция 1" "Ремонт мостовых подвесных двухбалочных многопролет-ных кранов и разработка проекта электросхемы перевода кранов на управление с пола при помощи подвесного пуль-та с проведением экспертизы промышленной безопасностиРемонт мостовых подвесных двухбалочных многопролет-ных кранов и разработка проекта электросхемы перевода кранов на управление с пола при помощи подвесного пуль-та с проведением экспертизы промышленной безопасности"

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