www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП608357
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Механическая обработка чертежного изделия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.08.2016 12:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Evgeniy.Faustin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Фаустин Евгений Эрикович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки Эта группировка также включает: - постоянные металлические магниты
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Механическая обработка чертежного изделия под УЗК.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2016 09:00 GMT +317.08.2016 09:0017.08.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП608357Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка чертежного изделия под УЗК.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2016 10:0017.08.2016 10:0017.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП608357Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка чертежного изделия под УЗК.Санкт-Петербург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Механическая обработка чертежного изделия под УЗК.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Механическая обработка чертежного изделия "Валок" в кол-ы е 3 шт. под УЗК. Срок выполнения работ август 2016 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, Колпино, Ижорский завод д б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
25.99.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Механическая обработка чертежного изделия под УЗК.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2016 09:00 GMT +317.08.2016 09:0017.08.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП608357Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка чертежного изделия под УЗК.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2016 10:0017.08.2016 10:0017.08.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП608357Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка чертежного изделия под УЗК.Санкт-Петербург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Механическая обработка чертежного изделия под УЗК.
Начальная цена
991 107,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Механическая обработка чертежного изделия "Валок" в кол-ы е 3 шт. под УЗК. Срок выполнения работ август 2016 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, Колпино, Ижорский завод д б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
25.99.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0