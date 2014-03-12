Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Работы производятся в соответствии с графиком (приложение 2 к ТЗ) Оплата: в течение 3 дней после начала монтажа Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика первый аванс 30%. После завершения этапа холодных пусконаладочных работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика второй аванс в размере 30%. Окончательный расчет по настоящему договору производится Заказчиком не позднее 7 рабочих дней после полного окончания работ, подписания сторонами актов выполненных работ (формы КС-2), справок о стоимости работ (формы КС-3), предоставления Подрядчиком Заказчику оригиналов всех документов подтверждающих выполнение работ по настоящему договору (акта производства скрытых работ и т.п.), оригиналов первичных бухгалтерских документов (актов сверок взаимных расчетов, счетов-фактур и т.п.). Окончательный расчет с Подрядчиком, также не производится до момента, устранения Подрядчиком выявленных в процессе приемки работ (этапов работ) недостатков.