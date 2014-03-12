www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП403049
Уникальный номер закупки
ГИ1
Наименование закупки
Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-24-02080
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ozornin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озорнин Ю.В.
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2014 10:00 GMT +312.03.2014 10:0012.03.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403049Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана» Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2014 10:0012.03.2014 10:0012.03.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП403049Дата и время вскрытия заявок Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана» Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.03.2014 11:0019.03.2014 11:0019.03.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403049Подведение итогов не позднее Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана» Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Монтаж радиально-осевого кольцепрокатного стана. Механическая, электрическая, гидравлические части. Пусконаладочные работы.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33, ООО "УМЗ", кузнечно-прессовый цех литер 20АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.