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    Главная / Торги / Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана»

    Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2014 10:0012.03.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403049Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана» ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП403049

    Уникальный номер закупки

    ГИ1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    приложение 1

    Изменения в извещении

    приложение 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    912-24-02080

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    ozornin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Озорнин Ю.В.

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2014 10:00 GMT +312.03.2014 10:0012.03.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403049Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана» Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2014 10:0012.03.2014 10:0012.03.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП403049Дата и время вскрытия заявок Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана» Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2014 11:0019.03.2014 11:0019.03.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403049Подведение итогов не позднее Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана» Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.201419.03.2014 11:0019.03.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403049Подведение итогов не позднее Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана» Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение кузнечно-прессового цеха. Установка радиально-осевого прокатного стана»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Монтаж радиально-осевого кольцепрокатного стана. Механическая, электрическая, гидравлические части. Пусконаладочные работы.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33, ООО "УМЗ", кузнечно-прессовый цех литер 20АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы производятся в соответствии с графиком (приложение 2 к ТЗ) Оплата: в течение 3 дней после начала монтажа Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика первый аванс 30%. После завершения этапа холодных пусконаладочных работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика второй аванс в размере 30%. Окончательный расчет по настоящему договору производится Заказчиком не позднее 7 рабочих дней после полного окончания работ, подписания сторонами актов выполненных работ (формы КС-2), справок о стоимости работ (формы КС-3), предоставления Подрядчиком Заказчику оригиналов всех документов подтверждающих выполнение работ по настоящему договору (акта производства скрытых работ и т.п.), оригиналов первичных бухгалтерских документов (актов сверок взаимных расчетов, счетов-фактур и т.п.). Окончательный расчет с Подрядчиком, также не производится до момента, устранения Подрядчиком выявленных в процессе приемки работ (этапов работ) недостатков.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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