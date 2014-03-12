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Номер извещения
ГП403048
Уникальный номер закупки
4
Наименование закупки
Закупка молниеотводов и комплектующих ф.Eritech
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-51-33
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.myasoedov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мясоедов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Закупка оборудования ф.ERITECH, а именно: 1.МОЛНИЕПРИЕМНИК; активный SI-60; ERITECH INTERCEPTIOR; №701537; SI – 3 шт; 2.МАЧТА; ER1-1000-SS; ERITECH INTERCEPTIOR; №702255; SI – 3 шт; 3.ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКООТВОДА; на мачте; ERITECH INTERCEPTIOR; TMC-SS №702165; SI – 3 шт; 4.СТЯЖКА; для токоотвода; ERITECH INTERCEPTIOR; CABTIE-SS №701420; SI – 12 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.03.201413.03.2014 10:0013.03.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП403048Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка оборудования ф.ERITECH, а именно: 1.МОЛНИЕПРИЕМНИК; активный SI-60; ERITECH INTERCEPTIOR; №701537; SI – 3 шт; 2.МАЧТА; ER1-1000-SS; ERITECH INTERCEPTIOR; №702255; SI – 3 шт; 3.ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКООТВОДА; на мачте; ERITECH INTERCEPTIOR; TMC-SS №702165; SI – 3 шт; 4.СТЯЖКА; для токоотвода; ERITECH INTERCEPTIOR; CABTIE-SS №701420; SI – 12 шт.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.03.2014 21:5913.03.2014 21:5913.03.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403048Подведение итогов не позднее Закупка оборудования ф.ERITECH, а именно: 1.МОЛНИЕПРИЕМНИК; активный SI-60; ERITECH INTERCEPTIOR; №701537; SI – 3 шт; 2.МАЧТА; ER1-1000-SS; ERITECH INTERCEPTIOR; №702255; SI – 3 шт; 3.ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКООТВОДА; на мачте; ERITECH INTERCEPTIOR; TMC-SS №702165; SI – 3 шт; 4.СТЯЖКА; для токоотвода; ERITECH INTERCEPTIOR; CABTIE-SS №701420; SI – 12 шт.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.03.201413.03.2014 21:5913.03.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403048Подведение итогов не позднее Закупка оборудования ф.ERITECH, а именно: 1.МОЛНИЕПРИЕМНИК; активный SI-60; ERITECH INTERCEPTIOR; №701537; SI – 3 шт; 2.МАЧТА; ER1-1000-SS; ERITECH INTERCEPTIOR; №702255; SI – 3 шт; 3.ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКООТВОДА; на мачте; ERITECH INTERCEPTIOR; TMC-SS №702165; SI – 3 шт; 4.СТЯЖКА; для токоотвода; ERITECH INTERCEPTIOR; CABTIE-SS №701420; SI – 12 шт.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оборудования ф.ERITECH, а именно: 1.МОЛНИЕПРИЕМНИК; активный SI-60; ERITECH INTERCEPTIOR; №701537; SI – 3 шт; 2.МАЧТА; ER1-1000-SS; ERITECH INTERCEPTIOR; №702255; SI – 3 шт; 3.ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКООТВОДА; на мачте; ERITECH INTERCEPTIOR; TMC-SS №702165; SI – 3 шт; 4.СТЯЖКА; для токоотвода; ERITECH INTERCEPTIOR; CABTIE-SS №701420; SI – 12 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
21
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.24.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21
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