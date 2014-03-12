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    Главная / Торги / Закупка молниеотводов и комплектующих ф.Eritech

    Закупка молниеотводов и комплектующих ф.Eritech

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2014 15:0012.03.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403048Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования ф.ERITECH, а именно: 1.МОЛНИЕПРИЕМНИК; активный SI-60; ERITECH INTERCEPTIOR; №701537; SI – 3 шт; 2.МАЧТА; ER1-1000-SS; ERITECH INTERCEPTIOR; №702255; SI – 3 шт; 3.ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКООТВОДА; на мачте; ERITECH INTERCEPTIOR; TMC-SS №702165; SI – 3 шт; 4.СТЯЖКА; для токоотвода; ERITECH INTERCEPTIOR; CABTIE-SS №701420; SI – 12 шт.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП403048

    Уникальный номер закупки

    4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка молниеотводов и комплектующих ф.Eritech

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-51-33

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    a.myasoedov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мясоедов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования ф.ERITECH, а именно: 1.МОЛНИЕПРИЕМНИК; активный SI-60; ERITECH INTERCEPTIOR; №701537; SI – 3 шт; 2.МАЧТА; ER1-1000-SS; ERITECH INTERCEPTIOR; №702255; SI – 3 шт; 3.ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКООТВОДА; на мачте; ERITECH INTERCEPTIOR; TMC-SS №702165; SI – 3 шт; 4.СТЯЖКА; для токоотвода; ERITECH INTERCEPTIOR; CABTIE-SS №701420; SI – 12 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.03.201413.03.2014 10:0013.03.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП403048Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка оборудования ф.ERITECH, а именно: 1.МОЛНИЕПРИЕМНИК; активный SI-60; ERITECH INTERCEPTIOR; №701537; SI – 3 шт; 2.МАЧТА; ER1-1000-SS; ERITECH INTERCEPTIOR; №702255; SI – 3 шт; 3.ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКООТВОДА; на мачте; ERITECH INTERCEPTIOR; TMC-SS №702165; SI – 3 шт; 4.СТЯЖКА; для токоотвода; ERITECH INTERCEPTIOR; CABTIE-SS №701420; SI – 12 шт.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2014 21:5913.03.2014 21:5913.03.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403048Подведение итогов не позднее Закупка оборудования ф.ERITECH, а именно: 1.МОЛНИЕПРИЕМНИК; активный SI-60; ERITECH INTERCEPTIOR; №701537; SI – 3 шт; 2.МАЧТА; ER1-1000-SS; ERITECH INTERCEPTIOR; №702255; SI – 3 шт; 3.ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКООТВОДА; на мачте; ERITECH INTERCEPTIOR; TMC-SS №702165; SI – 3 шт; 4.СТЯЖКА; для токоотвода; ERITECH INTERCEPTIOR; CABTIE-SS №701420; SI – 12 шт.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.201413.03.2014 21:5913.03.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403048Подведение итогов не позднее Закупка оборудования ф.ERITECH, а именно: 1.МОЛНИЕПРИЕМНИК; активный SI-60; ERITECH INTERCEPTIOR; №701537; SI – 3 шт; 2.МАЧТА; ER1-1000-SS; ERITECH INTERCEPTIOR; №702255; SI – 3 шт; 3.ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКООТВОДА; на мачте; ERITECH INTERCEPTIOR; TMC-SS №702165; SI – 3 шт; 4.СТЯЖКА; для токоотвода; ERITECH INTERCEPTIOR; CABTIE-SS №701420; SI – 12 шт.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования ф.ERITECH, а именно: 1.МОЛНИЕПРИЕМНИК; активный SI-60; ERITECH INTERCEPTIOR; №701537; SI – 3 шт; 2.МАЧТА; ER1-1000-SS; ERITECH INTERCEPTIOR; №702255; SI – 3 шт; 3.ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКООТВОДА; на мачте; ERITECH INTERCEPTIOR; TMC-SS №702165; SI – 3 шт; 4.СТЯЖКА; для токоотвода; ERITECH INTERCEPTIOR; CABTIE-SS №701420; SI – 12 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    21

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кредит 100 %.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.24.9

    Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрооборудование"

    Кол-во: 21

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