Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Учебного корпуса № 1(2,3 этажи) и Учебного корпуса № 2 по адресу Новосибирская область г.Тогучин, ул. Строительная,29. 0351200019821000004

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0351200019821000004 Уникальный номер закупки 0351200019821000004 Номер закупки Наименование закупки Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Учебного корпуса № 1(2,3 этажи) и Учебного корпуса № 2 по адресу Новосибирская область г.Тогучин, ул. Строительная,29. 0351200019821000004 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ) Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОГУЧИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

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