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Номер извещения
0351200019821000004
Уникальный номер закупки
0351200019821000004
Наименование закупки
Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Учебного корпуса № 1(2,3 этажи) и Учебного корпуса № 2 по адресу Новосибирская область г.Тогучин, ул. Строительная,29. 0351200019821000004
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ)
Дата публикации
27.09.2021 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Учебного корпуса № 1(2,3 этажи) и Учебного корпуса № 2 по адресу Новосибирская область г.Тогучин, ул. Строительная,29.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0351200019821000004Подведение итогов не позднее Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Учебного корпуса № 1(2,3 этажи) и Учебного корпуса № 2 по адресу Новосибирская область г.Тогучин, ул. Строительная,29.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Учебного корпуса № 1(2,3 этажи) и Учебного корпуса № 2 по адресу Новосибирская область г.Тогучин, ул. Строительная,29.
Начальная цена
920 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов