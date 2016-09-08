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Номер извещения
ГП619110
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже квартиры №41, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,7 (лот №9)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.07.2016 10:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 719-80-18
Адрес электронной почты
info@gpi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якимов Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора купли-продажи квартиры №41, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2016 10:00 GMT +308.09.2016 10:0008.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП619110Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи квартиры №41, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,7 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2016 18:0008.09.2016 18:0008.09.2016 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП619110Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи квартиры №41, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,7 Москва
Дата и время проведения
09.09.2016 10:0009.09.2016 10:0009.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП619110Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи квартиры №41, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,7 Москва
Подведение итогов не позднее
23.09.2016 18:0023.09.2016 18:0023.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП619110Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи квартиры №41, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,7 Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
23.09.201623.09.2016 18:0023.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП619110Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи квартиры №41, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,7 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи квартиры №41, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 74,7
Начальная цена
2 790 513,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Фонд Газпромипотека
Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
68
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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