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    Главная / Торги / Открытый аукцион по продаже квартиры №39, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7 (лот №8)

    Открытый аукцион по продаже квартиры №39, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7 (лот №8)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2016 10:0008.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП619108Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи квартиры №39, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП619108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион по продаже квартиры №39, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7 (лот №8)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.07.2016 10:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Фонд содействия ипотечному кредитованию Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 495 719-80-18

    Адрес электронной почты

    info@gpi.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якимов Александр Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Закупки и тендеры Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи квартиры №39, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2016 10:00 GMT +308.09.2016 10:0008.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП619108Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи квартиры №39, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2016 18:0008.09.2016 18:0008.09.2016 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП619108Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи квартиры №39, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва

    Дата и время проведения

    09.09.2016 10:0009.09.2016 10:0009.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП619108Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи квартиры №39, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2016 18:0023.09.2016 18:0023.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП619108Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи квартиры №39, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.09.201623.09.2016 18:0023.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП619108Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи квартиры №39, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи квартиры №39, расположенной по адресу: РФ, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31. Общая площадь, кв. м: 45,7

    Начальная цена

    1 997 729,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    68

    Операции с недвижимым имуществом

    I

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Квартиры"

    Кол-во: 0

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